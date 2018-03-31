Главная дорога - Экономия на топливе (31.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 20:14 ,

Главная дорога. Экономия на топливе последний выпуск 31 марта. Как октановое число сказывается на мощности, износе моторов и толщине бумажника? Артист и режиссер Олег Фомин будет на личном опыте постигать науку выхода из заноса и узнает, что делать, если автомобиль вдруг завертелся или заскользил на ровном месте. Компания Тесла объявила самый крупный отзыв автомобилей. Под программу попало 123 тысячи электрокаров. И это после ряда скандалов со сбитым насмерть велосипедистом и огромными долгами компании. Ведущие – актеры Денис Юченков и Андрей Федорцов.



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