Голос. Дети - 5 сезон, 8 выпуск - Поединки (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 13:59 ,

Голос. Дети 5 сезон 8 серия Поединки последний выпуск 30 марта. Имена первых двух финалистов из команды Валерия Меладзе уже известны: Анастасия Гладилина и Тали Купер. Сегодня за места в финале сразятся подопечные Пелагеи — кому из них удастся справиться с волнением и продолжить свой путь в проекте. Пелагея поделит свою команду на тройки, в каждой из которых вокалисты соревнуются друг с другом — лишь одному из них удастся попасть в следующий этап проекта. По итогам вокальных битв пятеро победивших участников исполняют по одной песне, после чего Наставник выбирает двух конкурсантов, которые проходят в финал. Бессменный ведущий шоу Дмитрий Нагиев.



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