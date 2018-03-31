Говорит Украина - Меняю Францию на маму (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 20:14 ,

Говорит Украина. Меняю Францию на маму последний выпуск 30 марта. Сейчас Игорю 18 лет, он вырос в детском доме. Игорь считает каждую копейку и экономит на всем. А мог бы завтракать французскими круассанами в большом загородном доме в Европе. Игорь имел возможность жить за границей, учиться в лучшем вузе Франции и путешествовать по миру. Но он мечтает найти родную мать в Украине. А в Днепре школьники питаются в затопленной столовой. Столовую школы в центре Днепра внезапно затопило грунтовыми водами. Поэтому в школе пришлось делать самодельные мостики к столам, выкачивать воду подручными средствами, а детям обуваться как на прогулку под дождем.



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