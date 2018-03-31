ГПСУ: немец на велосипеде хотел нелегально попасть в Украину

Пограничники Мостиского отряда задержали иностранца, который на велосипеде пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Им оказался 30-летний гражданин Германии, передает пресс-служба ГПСУ.

«Представители пограничной стражи Польши проинформировали пограничников отдела «Смильница» Мостиского отряда о непропуске в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину за пределами пункта пропуска «Смильница», – сказано в сообщении.

Сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява во Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить турпоездку в Одессу. Нарушитель границы задержан.

Ранее сообщалось, что ГПСУ перешла на усиленный режим на границе с Польшей.

Фото: пресс-служба ГПСУ