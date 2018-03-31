Грудинин консолидировал экологический протест против губернатора Московской области Андрея Воробьева

Павел Грудинин экс-кандидат в президенты России на выборах в 2018 году открыл «Чрезвычайный экологический конгресс» в Московской области. Мероприятие проходит в субботу, 31 марта, в совхозе имени Ленина.

Во вступительном слове один из выступающих, член «Гражданского форума местного самоуправления» призвал собравшихся добиться отставки нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева и сменить глав муниципальных районов.

Напомним, 21 марта в подмосковном Волоколамске неустановленным веществом отравились несколько десятков детей, многие из которых попали в больницу. После чего жители района вышли на улицу и устроили митинг, протестуя против свалки «Ярдово», подозревая, что причина отравления кроется в соседстве с полигоном бытовых отходов.

На проходящем «Чрезвычайном экологическом конгрессе» бывший претендент на пост главы государства, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин призвал власть к диалогу в решении проблемы утилизации мусора.

«Вопросы лучше решать не выходя на улицу, а здесь в зале», - подчеркнул Павел Грудинин.

«Бизнесмен решил, что проблемы со свалками в Подмосковье - отличная история для пиара себя любимого, и завтра прочтет своё вступительное слово на Экологическом форуме, где соберутся все главные борцы с мусорными полигонами», - написал Телеграмм-канал «Клубничный олигарх» в преддверии «Чрезвычайного экологического конгресса».

Прямую трансляцию «Чрезвычайного экологического конгресса» можно посмотреть здесь.