Группа американцев обвинила «Аэрофлот» в расовой дискриминации

Пятеро граждан США индийского происхождения пожаловались на дискриминацию со стороны «Аэрофлота».

С жалобой от их имени в Минтранс США обратилось юридическое бюро Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC и Ассоциация мусульманских адвокатов, на сайте которой опубликован соответствующий документ (.pdf). На ситуацию обратил внимание РБК.

Согласно жалобе, 7 января американцы прилетели из Дели в Шереметьево, откуда должны были далее лететь в Нью-Йорк.

Из-за плохих погодных условий в аэропорту Нью-Йорка рейс из Москвы был задержан. При попытке зарегистрироваться на другие рейсы «Аэрофлота» до США в авиакомпании заявили, что свободных мест нет.

При этом, отмечают подавшие жалобу, другим американским пассажирам со светлой кожей «Аэрофлот» дал возможность вылететь на родину.

А пассажирам индийского происхождения, по их словам, представители авиакомпании пригрозили депортацией в Индию, если они будут находиться в аэропорту более 24 часов.

При этом они, говорится в жалобе, «многократно объясняли представителям "Аэрофлота", что не могут быть депортированы в Индию, так как являются гражданами США».

В итоге группа все-таки была вынуждена улететь рейсом авиакомпании в Нью-Дели.