Хоккеист ЦСКА Киселевич: сложно судить, было ли нарушение в моменте с Тихоновым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич заявил, что ему сложно судить, было ли нарушение правил в эпизоде с его силовым приемом против хоккеиста петербургского СКА Виктора Тихонова, но он старается играть чисто.

ЦСКА в субботу в гостях проиграл СКА со счетом 0:2 во втором матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ. Во втором периоде Киселевич провел силовой прием против Тихонова и был атакован другим форвардом петербургского клуба Александром Барабановым. Арбитры приняли решение удалить Барабанова за грубость, а нарушения со стороны Киселевича не зафиксировали.

"В эпизоде с Тихоновым был "хит". Я не успевал за шайбой и провел силовой прием. Мне сложно судить (было ли там нарушение), я стараюсь играть чисто. Не хочу никому наносить травму, мы все дружим. Когда идет накал борьбы, мы друг другу не уступаем - сегодня было огромное количество силовых приемов. После того эпизода я подумал, что меня удалили, что 10 минут дали, но потом понял, что все нормально", - сказал Киселевич журналистам.

Защитник отметил, что причиной поражения ЦСКА стали собственные ошибки. "Мы сами сделали ошибки, за которые нас наказали. У соперников высокое мастерство. Они наказывали нас за недоработки", - сказал Киселевич.

"В первой игре мы скорее присматривались к сопернику, а сегодня обе команды понимали, что отступать некуда, нужно играть в силовой хоккей. Скорости были выше, но моментов стало меньше. Больше борьбы на каждом метре площадки, за каждую шайбу", - отметил Киселевич.