Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Пост-шоу, Как выйти замуж (30.03.2018)

Холостяк 8 сезон 3 серия Пост-шоу Как выйти замуж последний выпуск 30 марта. Уже четвертую неделю участницы знакомятся с Рожденом Ануси и друг с другом. Но еще не все побывали на свиданиях, и многие безумно ждали индивидуальной встречи с Холостяком. Кто из девушек сегодня смог хорошо проявить себя на свидании, а кто наоборот показал себя не с лучшей стороны? Рожден предложил девушкам сыграть в игру «Что? Где? Когда?». Благодаря этой игре он многое понял об участницах и, конечно, сделал выводы. Роза Аль-Намри впервые откровенно рассказала об отношениях с внуком известной актрисы Ады Роговцевой Алексеем. Ведущая опровергла слухи о замужестве и раскрыла истинную причину разрыва их отношений.







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