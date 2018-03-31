Холостяк - 8 сезон, 4 выпуск, Кто покинул проект (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Холостяк 8 сезон 4 серия Кто покинул шоу. Украина последний выпуск 30 марта. Все участницы побывали на свидании с Рожденом и пришло время сделать выбор. На первых свиданиях, пока еще не накопился ком обид и недовольства, достаточно легко смотреть на своего партнера восхищенными глазами. Но как не испортить совместное будущее несовпадением ожиданий и действительности? Как избежать разочарования в любимом человеке и сохранить романтические отношения? Вот какая сложная задача стоит перед участницами. Сейчас мы узнаем кому Холостяк вручит розу, а кто покинет проект навсегда на четвертой вечеринке.



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