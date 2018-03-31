Холостяк - 8 сезон, 4 выпуск - Свидания и Церемония роз (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 15:00 ,

Холостяк 8 сезон 4 серия Украина. Церемония роз последний выпуск 30 марта. Рождена Ануси ждет очередная порция романтических свиданий с девушками, которые не оставляют неуверенных попыток влюбить в себя самого желанного холостяка страны. Иванна попытается быть первой, кто захочет диктовать ему условия игры. Но у Рождена свои правила! Он уже влюбился в голос. Кто эта счастливица? Кто уже совсем скоро будет петь с ним? Для влюбленной женщины, любые методы завоевания мужского сердца уместны. Однако, если она хочет довести дело до свадьбы – стоит выбрать правильную тактику.







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