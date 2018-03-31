Игры приколов - 2 сезон, 5 выпуск (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 16:03 ,

Игры приколов 2 сезон 5 серия последний выпуск 30 марта. Сегодня ведущий Игорь Ласточкин выполнит сатирическую композицию о повышенных коммунальные тарифы на мотив известного хита Мумий Тролля. Кроме того, на сцене проекта актеры разыграют яркий номер, в котором чиновник просить у дьявола желанную должность на таможне. Еще одним юмористическим музыкальным номером нового выпуска станет исполнение хита группы «Время и стекло» «Back2Leto», в котором партии Нади Дорофеевой и Позитива выполнят Татьяна Песик и Тарас Стадницкий. Ведущий: Игорь Ласточкин. Актеры: Юрий Ткач, Александр Станкевич, Тарас Стадницкий, Андрей Рыбак, Александр Степаненко, Ирина Сопонару, Татьяна Песик, Анастасия Оруджева, Михаил Денисов, Виктор Розовый и Святослав Антипов.



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