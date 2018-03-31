Имущество дагестанских коррупционеров решили арестовать

Имущество бывших высокопоставленных дагестанских чиновников, обвиняемых в хищениях, будет арестовано. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, аресту подлежит «все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее как самим обвиняемым, так и членам их семей».

В частности, под арест попадут особняки и земельные участки, автомобили, квартиры и базы отдыха.

Массовые задержания чиновников начались в республике в начале февраля. Тогда в СИЗО отправились премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахобас Шахов. Все они лишились своих должностей.