Из России вышлют двух военных и двух сотрудников спецслужб ФРГ

В ответ на высылку Германией четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» МИД России высылает четырех немцев. Нон грата объявлены два сотрудника Минобороны Германии и два сотрудника спецслужб.

Как пишет Bild, среди высылаемых граждан ФРГ — сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции, сотрудник Федеральной разведывательной службы, а также военный атташе германского посольства в Москве.

О высылке российских дипломатов в связи с отравлением в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии помимо Великобритании объявили еще 28 государств, а также НАТО. Всего на родину отправятся более 150 россиян.