Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Привычка принимать пищу где-нибудь в кафе или ресторанах грозит проникновением в организм химических веществ, вызывающих гормональные нарушения. К такому выводу пришли американские исследователи.Ещё несколько поколений тому назад подавляющее большинство россиян придерживалось исключительно домашнего питания, если не считать походов в столовые в обеденные перерывы на работе. Но сегодня популярность разного рода ресторанов и фастфуд сетей бьёт все рекорды. Миллионы россиян отказываются от домашнего питания и предпочитают посещать разного рода заведения, которые избавляют их от необходимости стоять перед плитой.Однако американские ученые выяснили, что прием пищи в ресторанах и кафе подвергает наш организм на 35% большему воздействию химических веществ, чем домашнее питание. Речь идет о содержащихся в пластиковых изделиях фталатах, которые нарушают половое развитие мальчиков. Наука доказала способность фталатов вызывать серьезные гормональные нарушения.Исследователи из США выяснили, что разного рода пища на вынос вроде бургеров заражена фталатами. Пластик уже давно является важным материалом для ресторанной индустрии, и особенно много его в фастфуде. Если пластиковая упаковка нарушается каким-либо образом, то вырастают риски того, что находящаяся внутри пища получит порцию фталатов.Эти химикаты содержатся во многих повседневных предметах - от зубных щеток до одежды и пластиковых перчаток. Чаще всего они выделяются из пластика при нагревании или при очень долгом хранении. Естественно, что мы предпочитаем получать в ресторанах и кафе горячую пищу, но именно в этот момент туда и проникают фталаты. После этого мы можем вдыхать их, проглатывать и переваривать, либо поглощать токсины через кожу. МедикФорум напоминает, что предыдущие исследования доказали способность определенных разновидностей пищи вроде сэндвичей и чизбургеров накапливать больше токсинов. Но теперь доказано, что любая кухня кроме домашней грозит повышенным содержанием фталатов.