Какие знаменитости появятся на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?

19 мая в часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоится грандиозная свадьба Меган Маркл и принца Гарри. Основной состав гостей насчитывает примерно 800 человек, из которых приглашено не мало знаменитостей.



Меган уже пригласила свою подругу, индийскую актрису Приянку Чопру, которая по некоторым данным может стать подружкой невесты. Стало известно, что будущая жена принца Гарри отправила приглашения Оливии Палермо, Серене Уильямс, стилисту Джессике Малруни и своим коллегам по сериалу «Форс-мажоры» Патрику Джей Адамсу и Эбигейл Спенсер.

Принц Гарри не обошелся лишь друзьями и родственниками и пригласил на свадьбу политических деятелей. Так, внук Елизаветы II пригласил на свою свадьбу Барака и Мишель Обаму, Джастина Трюдо, кронпринцессу Швеции Викторию, королевскую семью Испании, Дэвида и Викторию Бекхэм, Марго Робби, Сьюки Уотерхаус и своих бывших возлюбленных Челси Дэви и Крессиду Бонас (после разрыва принц Гарри остался с обеими девушками в хороших отношениях). Приглашение также получили Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин, которые, скорее всего, выступят на свадебном приеме.

Раннее в сети появилась информация о том, что королевские особы пригласят на торжество не только близких и звезд, но и «простых людей» — представителей благотворительных организаций, школьников, почетных горожан и других подданных со всей Великобритании. Объяснил Кенсингтонский дворец это так:



«Принц Гарри и мисс Меган Маркл хотят, чтобы их свадьба прошла таким образом, чтобы в ней смогли принять участие как можно больше людей. Этот день будет наполнен радостью и весельем, что отражает ценности жениха и невесты,» говорится в официальном заявлении дворца.

Всего на свадьбу, помимо основного состава приглашенных, позвали 2640 людей: 1200 выдающихся жителей и почетных граждан различных графств Великобритании («со всех уголков страны»), 610 сотрудников Виндзорского замка, 530 сотрудников королевского дворца, 200 человек из благотворительных фондов, с которыми работают Гарри и Меган, и 100 учеников из местных школ.

Конечно, все эти люди не будут находится в часовне святого Георгия, где влюбленные будут обмениваться свадебными клятвами. В день свадьбы они всего лишь получат доступ на территорию Виндзорского замка, где смогут наблюдать за ходом каретной процессии жениха и невесты. Уже стал известен выбор торта, платья, а теперь Кенсингтонский дворец сообщил о торжественной поездке по улицам Виндзора в карете.