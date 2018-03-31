Капитан рассказал о досмотре самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Сотрудники британских правоохранительных органов, накануне устроившие досмотр самолета «Аэрофлота», искали на борту запрещенные к перевозке предметы. Об этом в эфире «России 24» сообщил командир воздушного судна Виталий Митрофанов.

«По прибытии в Лондон, в Хитроу, после высадки пассажиров явилась группа людей в составе пяти-шести человек с собакой и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр воздушного судна на предмет запрещенных предметов к перевозке», — заявил он (цитата ТАСС).

По словам капитана, он был единственным, кому разрешили в это время остаться на борту.

Дсмотр, по его наблюдению, длился 5-7 минут.

«Никаких актов досмотра, причин, ничего мне сказали», — отметил летчик.

В МИД России назвали действия британских властей провокацией.

«Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИДа Марии Захаровой.

Дипломат отметила, что на борт, «который готовится принять пассажиров рейса Лондон — Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни».