Китайцы представили конкурента кроссоверам от Audi и Mercedes (ФОТО)

В Амстердаме показали одну из первых моделей пока ещё неизвестного широкой публике китайского автобренда Lynk&Co. Предполагается, что с конвейера новинка сойдёт уже в 2019 году, а выпускать автомобиль будут на заводе Volvo в бельгийском Генте. Производители обещают вывести паркетник на европейский рынок уже в 2020 году.Lynk&Co 02 – кроссовер, который является уже третьей моделью молодой китайской компании. От предыдущей модели его отличают компактные размеры, а его интерьер практически ничем не отличается от интерьера предшественника.О технических характеристиках Lynk&Co 02 никакой официальной информации пока нет. По слухам, основой для новинки стала платформа CMA – общая разработка Geely и Volvo. Её же использовали и для большого кроссовера первого поколения, продажи которого уже полным ходом идут в Китае.Говоря о первой модели Lynk&Co стоит напомнить, что этом автомобили предлагается в двух модификациях: с 2-литровым бензиновым турбированным движком, мощность которого 190 лошадиных сил и 1,5-литровым двигателем мощностью 175 «лошадей». Есть информация, что на европейском рынке можно будет купить гибридный кроссовер.Руководство Lynk&Co надеется, что новинка позволит компании занять достойную нишу на европейском авторынке и станет реальным конкурентом таких популярных моделей, как Audi Q2 и Mercedes GLA.