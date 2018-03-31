Кольцо с рубином - 61 серия (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 61 серия 30 марта. Японцы круглосуточно любуются цветущей сакурой. Время цветения этого дерева жители страны восходящего солнца связывают с наступлением весны и называют “ханами”, что означает “любование цветами”. Обычно в Японии цветения вишни совпадает с началом нового учебного и финансового года, который стартует 1 апреля. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали.

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