Кортни Кардашьян опубликовала горячее совместное фото с молодым бойфрендом

Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян

Свершилось! Кортни Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте первое селфи с молодым бойфрендом. До этого момента их роман с Юнесом Бенджимой не был секретом: пара не скрывала, что отдыхает вместе, да и в объектив папарацци пападала часто, однако только сейчас звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" опубликовала их совместное фото.

Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян, возможно, является самой скрытной из звездного семейства: она редко публично говорит о своей приватной жизни, тем самым провоцируя множество слухов, вплоть до отношений без обязательств с Джастином Бибером. Даже когда в январе Кортни и Юнес отдыхали вместе, совместных романтичных фото поклонники так и не дождались, хоть молодые люди не прятались и выкладывали каждый на своей странице в социальной сети идеалистические кадры.

У Кортни непростой бэкграунд: ее связывали 11-летние сложные отношения с отцом ее троих детей Скоттом Дисиком, пара то сходилась, то расходилась, однако год назад окончательно рассталась, именно тогда и поползли слухи о новом романе звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" с боксером, который младше ее на 14 лет. Скотт, недолго думая, закрутил интрижку с 19-летней Софией Ричи.

Юнес Бенджима и Кортни Кардашьян

Впервые об отношениях Кортни и Юнеса заговорили после их совметного отдыха на яхте в Каннах, затем последовали романтические прогулки по Сен-Тропе. Все дошло до того, что осенью в одном из интервью старшая Кардашьян пошутила, мол, снова беременна, и, несмотря на то что Кортни быстро ретировалась, поклонники заподозрили, что многодетная мать задумывается о четвертом ребенке.

В последнее время семейство Кардашьян заметно выросло: в январе появилась на свет дочь Ким и Канье Уэста, которую выносила суррогатная мать, в феврале своего первенца родила Кайли Дженнер, а в скором времени появления на свет дочери ожидает Хлои. Кто знает, может, Кортни будет следующей?