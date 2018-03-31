Кураторы - 20 серия (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 20:14 ,

Новый сериал-фильм Кураторы 20 серия 29 марта. В Казахстане десятки квартир остались без окон, когда спасатели взрывали лед на реке. Казахские спасатели несколько перестарались, когда проводили взрывные работы в городе Семей. Там на реке Иртыш образовался ледяной затор. Взрывной волной выбило стекла в десятках квартир. Для большинства местных взрыв стал неожиданностью – подрывники спешили и людей просто не предупредили. Молодежный сериал производства Студии Мамахохотала, рассказывает увлекательные истории об иностранцах, которые изучают медицину, знакомятся с особенностями жизни в Украине, влюбляются, ссорятся и постоянно попадают в разные передряги.



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