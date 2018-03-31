Леброн Джеймс побил один из рекордов Майкла Джордана в НБА

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс помог обыграть "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и побил рекорд Майкла Джордана по серии игр, в которых он набирал 10 или более очков.

Встреча "Кливленд" - "Нью-Орлеан" прошла в Кливленде в пятницу и завершилась со счетом 107:102 (29:29, 18:28, 33:22, 27:23). Джеймс оформил в матче дабл-дабл, набрав 27 очков и сделав 11 передач. У гостей 25 очков набрал Джру Холидей.

Данная игра стала для Джеймса 867-й подряд, когда он уходил с паркета, набрав минимум 10 очков. В последний раз форвард не смог преодолеть 10-очковый барьер 5 января 2007 года в матче "Кливленда" с "Милуоки". Рекорд Джордана - 866 матчей - держался с 2001 года.