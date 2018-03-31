Леше Кудряшову очень понравилась мама Насти Балинской

В гости приезжала мама Насти. Бомбическая женщина — очень добрая, ласковая, хозяйственная. Помогла Насте наладить быт, потому что у нее есть проблемы в этом деле, она не любит убираться, не любит готовить и стирать, постоянно откладывает все на потом. Мама у нее совсем другая, мне она очень понравилась. Я готов, когда заработаю миллиарды, построить огромный дом и жить вместе с мамой.Я соблюдаю все советы, которые мне давал отец, так как Настя очень импульсивная, я должен под нее прогибаться, плюс сейчас у нее проблемы со здоровьем (у Насти сотрясение мозга) и она устала от нахождения под камерами, хочет в отпуск, сейчас мы договариваемся с ведущими, чтобы нас отпустили отдохнуть.