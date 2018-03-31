Летчики армейской авиации ВВО в ходе учения в ночное время уничтожили колонны техники условного противника

На специализированном авиационном полигоне в Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с летным составом соединения армейской авиации Восточного военного округа.

В ходе учения экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ и ударных вертолетов Ка-52 отработали задачи по обнаружению и уничтожению колонны техники условного противника, осуществляющего передислокацию в ночное время.

При выполнении полетных заданий в ночное время суток экипажи использовали спутниковую навигацию, инфракрасную аппаратуру, а также очки ночного видения.

Летчики провели визуальную разведку местности в предполагаемом квадрате и, обнаружив колонну техники условного противника, выполнили практические стрельбы и бомбометание с применением неуправляемых ракет и авиационных бомб.

Также для «зачистки» были использованы пушки, входящие в состав вооружения боевых машин.

Особое внимание было уделено выполнению элементов ведения воздушного боя на малых высотах и ухода от средств поражения «противника».