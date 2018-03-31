Лиам Пейн и Шерил Коул стараются спасти отношения, отправившись на семейный отдых

На прошлой неделе Лиам Пейн и Шерил Коул официально подтвердили свое расставание, но недавно в СМИ появилась информация о том, что они не против помириться и собираются спасти отношения. Пара считает, что совместный отпуск может спасти ситуацию.



Поводом для путешествия стал день рождения сына Лиама и Шерил Беару — на днях ему исполнился один год. Точное местоположение отпуска неизвестно, ведь звезды его тщательно скрывают. Они хотят оставаться наедине друг с другом. Известно лишь то, что семейных отдых продлится две недели и начнется тогда, когда Пейн вернётся с Дубай, где у него был концерт. «Их отношения были под угрозой в течение последних недель. Лиам уверен, что совместное празднование дня рождения Беара приведет к улучшению ситуации. Он хранит место в тайне, только Шерил и их ближайшие родственники знают, куда они отправятся. Одно точно: он планирует провести с Шерил не меньше двух недель,» — сообщают источники.

Воссоединения пары, которого так жаждут некоторые поклонники, в день рождения не произошло. Лиаму пришлось отправиться в Токио по работе, поэтому тот не смог лично поздравить сына. Передать частичку тепла Пейн решил через социальные сети, что особо популярно среди звезд мировой величины и не только. «Не могу поверить, что тебе уже год. Куда бежит это время? Ты — мой мир.» кратко, но трогательно пишет Лиам.



Раннее о расставании исполнитель рассказывал изданию Evening Standard. «Самое смешное, что это случилось за неделю до того, как мы должны были пожениться. И уже через неделю мы расстались. Я предпочитаю думать, что сейчас мы где-то между. Да, у нас есть свои проблемы в отношениях: не буду же я сидеть здесь и говорить, что у нас все замечательно. Конечно, приходится сталкиваться со множеством проблем — это происходит в любых отношениях. Но через все это мы проходим вместе, как семья — это для меня самое главное,» — заявил певец.

По данным из интервью понять стадию отношений пары практические невозможно, но Лиам утверждает, что еще не все потеряно. «Да, что случилось, то случилось — это теперь всегда будет с нами, всегда будет некая напряженность в том, как мы решаем проблемы. Но есть ли отношения, в которых по-другому? В конечном итоге, важно только, как вы справляетесь с этим — вместе или нет,» — признался Пейн.

Шерил Коул и Лиам Пейн познакомились еще в 2008 году — на шоу The X Factor. Лиам был среди участников, Шерил — среди жюри. Конечно, тогда ни о каких романтических отношениях не могло быть и речи — Пейну было всего 14 лет. Однако он так страстно желал добиться внимания Шерил, что не сдавался, и в итоге певица уступила: в 2015 году звезды начали встречаться, а вскоре стали родителями сына. Правда, годовалый сын Беар не спас родителей от расставания.