Добавлено: 31 мар 2018 в 15:00 ,

Лига Смеха 4 сезон 5 серия Третья игра последний выпуск 30 марта. Сегодня команды вместе со своими звездными тренерами представят свои версии известных фильмов. Во время выступления сборной армян «Джан» Евгений Кошевой превратился в главного героя фильма «50 оттенков серого», а Юрий Ткач вместе с командой «Стадион Дубрава» покорил публику непревзойденной игрой, показав жизнь Гарри Поттера через 10 лет после окончания школы Хогвартс. В проекте появится новый состав жюри-тренеров. Теперь оценивать выступления команд будут Юрий Ткач, Влад Яма, Надя Дорофеева и Стас Боклан. Из «старичков» в креслах жюри остаются Игорь Ласточкин и Оля Полякова. И, наконец, «тренер на замену» в прошлом сезоне, Евгений Кошевой стал полноправным участником веселого, строгого и одновременно справедливого жюри.



ТЭГИ: Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) новый выпуск, Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018), Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) онлайн, Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Лига Смеха - 4 сезон, 5 выпуск - Третья игра (30.03.2018) онлайн