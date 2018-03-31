Луценко в прошлом году получил более миллиона гривен зарплаты

Генеральный прокурор Юрий Луценко за 2017 год получил 1 млн 302,1 тыс. гривен доходов в виде заработной платы. Об этом свидетельствуют данные его декларации.

Кроме основного дохода в виде зарплаты, Луценко также задекларировал два подарка в неденежной форме общей стоимостью в 289,3 тыс. гривен.

Согласно декларации, на текущий момент на банковских счетах, принадлежащих генпрокурору, хранится 1 млн 331,8 тыс. грн, 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долларов. Еще 10 тысяч гривен он хранит в виде наличных.

Касаемо транспорта, Юрий Луценко указал, что личного автотранспорта у него нет, он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 года выпуска.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Александр Турчинов задекларировал старинные Библии и права на фильм.

Фото: KHARKIV Today