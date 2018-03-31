Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции

Франция не имеет никаких веских оснований отправлять своих солдат в Сирию, так как боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) больше угрозы не представляют. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. Его слова приводит Anadolu.

«Если Франция попытается дислоцировать на севере САР военный контингент, это будет незаконный шаг с точки зрения международного права, — сказал Джаникли. — Эти действия могут быть расценены как попытка оккупации сирийских земель. Поэтому Анкара призывает Париж отказаться от необдуманных шагов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что намерен отправить войска для помощи курдам в Манбидже на севере Сирии. На днях президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что турецкая армия ведет подготовку операции против курдов на севере Ирака и северо-востоке Сирии. Обещание Макрона оказать поддержку «Сирийским демократическим силам» (SDF) в Анкаре назвали пособничеством терроризму.