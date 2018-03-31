Мама Селены Гомес прокомментировала расставание своей дочери с Джастином Бибером

Мэнди Тифи и Селена Гомес

Повышенное внимание прессы подтолкнуло 25-летнюю Селену Гомес и 24-летнего Джастина Бибера к временному расставанию, но от этого интерес СМИ к паре не угас. Стоило ли сомневаться, что на недавнем благотворительном мероприятии в Беверли-Хиллз журналисты подойдут к маме певицы и зададут ей вопрос о личной жизни дочери.

41-летняя Мэнди Тифи, которая, к слову сказать, разделила с Селеной обязанности исполнительного продюсера сериала "13 причин почему" (13 Reasons Why), согласилась ответить на вопрос об отношениях дочери и Джастина Бибера, но чужое любопытство не удовлетворила.

Селена Гомес

Мы не говорим с ней (с Селеной – прим.ред.) об этом, – ответила Мэнди.

Осенью прошлого года Гомес и Бибер решили дать друг другу очередной шанс и возобновили роман, а спустя несколько месяцев Тифи публично выразила свое отношение к этому. Инсайдеры твердили, что вся семья певицы не в восторге от возвращения в ее жизнь экс-бойфренда.

Мэнди Тифи

Джастин Бибер