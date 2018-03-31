Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав

Сотрудники столичной ДПС минувшей ночью остановили на Ленинградском проспекте «Мерседес», за рулем которого находилась 24-летняя девушка, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

«При проверке документов женщина-водитель не представила инспекторам ДПС свое водительское удостоверение. При проверке по базам данных было установлено, что гражданка не имеет права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Водителя отстранили от управления машиной, транспортное средство задержали.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, за рулем была пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян.

Она была лишена прав за многократные нарушения ПДД.