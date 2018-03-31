Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Показать меню
Актуально
Алексей Чайчиц продолжает познавать себя - 15:31 Алексей Чайчиц продолжает познавать себя Польский суд отменил декоммунизацию семи улиц Гданьска - 15:37 Польский суд отменил декоммунизацию семи улиц Гданьска «Коммунисты России» намерены вернуть КЧР в правовое поле страны - 15:56 «Коммунисты России» намерены вернуть КЧР в правовое поле страны Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов - 16:00 Жириновский выступил за отмену разводов и алиментов Видео: потасовка в Николаевском облсовете с участием националистов - 16:02 Видео: потасовка в Николаевском облсовете с участием националистов Хоккеисты юниорской сборной России вновь обыграли команду Латвии в выставочном - 16:09 Хоккеисты юниорской сборной России вновь обыграли команду Латвии в выставочном матче Новые союзники: Украина и Дания проведут совместные учения воздушных сил - 16:10 Новые союзники: Украина и Дания проведут совместные учения воздушных сил Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий - 16:14 Ким Кардашьян выложила в сеть архив детских и юношеских фотографий Выставка Инны Панасенко «Транcформация» проходит в салоне «Мерседес-Бенц РУС» - 16:16 Выставка Инны Панасенко «Транcформация» проходит в салоне «Мерседес-Бенц РУС» Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям - 16:30 Боевой характер Насти Балинской привел к печальным последствиям Армия ДНР применяет против украинских захватчиков мощный лазер, — - 16:35 Армия ДНР применяет против украинских захватчиков мощный лазер, — Госпогранслужба Украины Биатлонист Логинов после победы на ЧР: оставлял силы для работы на огневых - 16:37 Биатлонист Логинов после победы на ЧР: оставлял силы для работы на огневых рубежах Проведение в ВДНХ выставки лучших экспонатов из российских музеев запланировано - 16:51 Проведение в ВДНХ выставки лучших экспонатов из российских музеев запланировано на апрель «Нормандская четверка» поддержала пасхальное перемирие в Донбассе - 16:59 «Нормандская четверка» поддержала пасхальное перемирие в Донбассе ФСБ обязала мессенджеры раскрывать ключи шифрования за 10 дней - 17:00 ФСБ обязала мессенджеры раскрывать ключи шифрования за 10 дней Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за поджог машин - 17:00 Членам «Христианского государства» дали по два года колонии за поджог машин Украина отказалась выдать звонившего в кемеровский морг пранкера - 17:00 Украина отказалась выдать звонившего в кемеровский морг пранкера
» » Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю


Добавлено: 31 мар 2018 в 13:56, Категория: Украина
Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь, стоит в первую очередь нормализовать свой режим сна.

Врач-невролог Алексей Пелипейченко отметил: «Самая простая вещь — это нормализовать режим сна. То есть накануне магнитных бурь увеличить продолжительность сна или хотя бы нормализовать его. 90% жителей мегаполисов не высыпаются, у них есть дефицит сна. Убрав хотя бы эту составляющую, мы сможем добиться какой-то стабильности».

При этом он отметил, что если симптомы уже проявляются, то необходимо обратиться за медицинской помощью: «Если есть сердцебиение, если есть головная боль, то лучше остаться дома, не идти на работу и хотя бы позвонить своему семейному врачу. Если цифры давления очень высокие, если у пациента гипертонические кризы, он болеет гипертонией или сахарным диабетом, то во избежание тяжелых последствий лучше вызвать „скорую помощь“. Обязательно должна быть обратная связь с доктором».


Материалы по теме:

Магнитные бури в январе 2018 года: расписание на месяц, как сохранить здоровье и защититься от негативного воздействия магнитных бурь
Медики не советуют терпеть боль
В мае люди перенесут 5 дней магнитных бурь
В Мае ожидается 5 магнитных бурь, эксперты рассказали как от них спастись
Добавлено: 31 мар 2018 в 13:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове

Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

Хантсман призывает Россию отказаться от «злостной деятельности»

Хантсман призывает Россию отказаться от «злостной деятельности»

Новости России
еще новости
Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара

Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара

Зюганов: Собчак пока не готова к серьезной политике

Зюганов: Собчак пока не готова к серьезной политике

Следователи призвали арестовать главу фирмы-собственника «Зимней вишни»

Следователи призвали арестовать главу фирмы-собственника «Зимней вишни»

Бастрыкин прибыл в Кемерово с московскими следователями

Бастрыкин прибыл в Кемерово с московскими следователями

Новости шоу-бизнеса
еще новости

"Мерзко и отвратительно": Егор Крид в ужасе от первого секса на шоу "Холостяк"

СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не знают пол третьего ребенка

СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не знают пол третьего ребенка

Какие знаменитости появятся на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?

Какие знаменитости появятся на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?

Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес квартиру в Нью-Йорке

Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес квартиру в Нью-Йорке

Новости политики
еще новости
Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию

Российские эмигранты пожаловались Трампу на русофобию и дискриминацию

Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Россия не стала высылать посла из Хорватии в ответ на высылку российского дипломата

Епископ Августин (Анисимов): Наше тело разрушается под воздействием больного грехом человека

Епископ Августин (Анисимов): Наше тело разрушается под воздействием больного грехом человека

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

В Совбезе ООН ввели новые санкции против КНДР

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ

Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ

Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ

Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ

В учениях РВСН задействовано более 300 единиц техники, включая пусковые установки

В учениях РВСН задействовано более 300 единиц техники, включая пусковые установки

В Краснодаре бывшие сотрудники ГИБДД подняли бунт против руководства из-за взяток

В Краснодаре бывшие сотрудники ГИБДД подняли бунт против руководства из-за взяток

Происшествия
еще новости
В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Новости Украины
еще новости
Составлен рейтинг самых худших трасс Украины

Составлен рейтинг самых худших трасс Украины

Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Ученые смогут вычислить срок преждевременной смерти человека

Ученые смогут вычислить срок преждевременной смерти человека

Ученые озвучили фантастическую версию о происхождении кошек

Ученые озвучили фантастическую версию о происхождении кошек

Мировые новости
еще новости
Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса




Лента новостей
Глава СК провел встречу с родными погибших в «Зимней вишне» - 13:38 Глава СК провел встречу с родными погибших в «Зимней вишне»Экс-глава кемеровского Госстройнадзора арестована - 13:37 Экс-глава кемеровского Госстройнадзора арестованаМинтранс России пригрозил ответными мерами за досмотр самолета в Лондоне - 13:37 Минтранс России пригрозил ответными мерами за досмотр самолета в ЛондонеВ Дагестане задержан ранивший заместителя главы больницы мужчина - 13:37 В Дагестане задержан ранивший заместителя главы больницы мужчинаМИД РФ потребовал сокращения британской дипмиссии на 50 человек - 13:37 МИД РФ потребовал сокращения британской дипмиссии на 50 человекКакие знаменитости появятся на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри? - 13:23 Какие знаменитости появятся на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри?Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес квартиру в Нью-Йорке - 13:23 Алекс Родригес подарил Дженнифер Лопес квартиру в Нью-ЙоркеЮнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ - 13:21 Юнармейцы посетили Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Минобороны РФ«13 секунд прошло — и валит густой дым»: кадры начала эвакуации из кинотеатров в «Зимней вишне» - 12:56 «13 секунд прошло — и валит густой дым»: кадры начала эвакуации из кинотеатров в «Зимней вишне» (ВИДЕО)Эксперт рассказал, зачем России нефть Мадагаскара - 12:51 Эксперт рассказал, зачем России нефть МадагаскараАрхеологи обнаружили захоронение богатейшего в мире пирата - 12:49 Археологи обнаружили захоронение богатейшего в мире пирата«Сообщники России в гибридной войне», — Порошенко о сторонниках «Северного потока — 2» - 12:29 «Сообщники России в гибридной войне», — Порошенко о сторонниках «Северного потока — 2»Павел Абраткевич: сезон получился неплохим для российских конькобежек - 12:16 Павел Абраткевич: сезон получился неплохим для российских конькобежекПутин поздравил евреев с праздником Песах - 12:10 Путин поздравил евреев с праздником Песах
Последние новости
Биатлонист Логинов: очень сильный ветер помешал стрельбе в спринте на ЧР - 15:30 Биатлонист Логинов: очень сильный ветер помешал стрельбе в спринте на ЧР "Мерзко и отвратительно": Егор Крид в ужасе от первого секса на шоу "Холостяк" - 15:28 Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ - 14:56 Завершился конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны РФ «Я сяду в самолёт», — как и когда Саакашвили вернётся на Украину (ВИДЕО) - 14:49 «Я сяду в самолёт», — как и когда Саакашвили вернётся на Украину (ВИДЕО) Современное протезирование - 14:39 Современное протезирование Путин посетит Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция в Анкаре - 14:35 Путин посетит Совет сотрудничества высшего уровня РФ-Турция в Анкаре Составлен рейтинг самых худших трасс Украины - 14:23 Составлен рейтинг самых худших трасс Украины Грудинин рассказал о психотерапевтической помощи Зюганова - 14:16 Грудинин рассказал о психотерапевтической помощи Зюганова Аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку - 14:15 Аэроэкспресс сбил насмерть пенсионерку Протестующие против сжигания мусора перекрыли трассу М5 в Подмосковье - 14:15 Протестующие против сжигания мусора перекрыли трассу М5 в Подмосковье ГПСУ: немец на велосипеде хотел нелегально попасть в Украину - 14:14 ГПСУ: немец на велосипеде хотел нелегально попасть в Украину Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю - 13:56 Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не знают пол третьего ребенка - 13:42 СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям до сих пор не знают пол третьего ребенка
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"