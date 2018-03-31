Медики объяснили, как с легкостью перенести магнитную бурю

Людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь, стоит в первую очередь нормализовать свой режим сна.

Врач-невролог Алексей Пелипейченко отметил: «Самая простая вещь — это нормализовать режим сна. То есть накануне магнитных бурь увеличить продолжительность сна или хотя бы нормализовать его. 90% жителей мегаполисов не высыпаются, у них есть дефицит сна. Убрав хотя бы эту составляющую, мы сможем добиться какой-то стабильности».

При этом он отметил, что если симптомы уже проявляются, то необходимо обратиться за медицинской помощью: «Если есть сердцебиение, если есть головная боль, то лучше остаться дома, не идти на работу и хотя бы позвонить своему семейному врачу. Если цифры давления очень высокие, если у пациента гипертонические кризы, он болеет гипертонией или сахарным диабетом, то во избежание тяжелых последствий лучше вызвать „скорую помощь“. Обязательно должна быть обратная связь с доктором».