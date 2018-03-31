Мемория. Павел Буре

31 марта 1971 года родился хоккеист Павел Буре, «Русская ракета».

Личное дело

Павел Владимирович Буре (47 лет) родился в Минске, вырос в Москве. Его отец Владимир Буре — знаменитый пловец-спринтер, 4-кратный призер Олимпийских игр. В 1974 году в семье появился еще один сын — Валерий, также ставший профессиональным хоккеистом.

В хоккей Павел пришел в шесть лет — записался в секцию ЦСКА, параллельно стал играть за детскую команду «Олимпия». В 14 лет начал выступать за юниорские команды «армейцев». В 1988 году дебютировал в основном составе команды в матче против рижского «Динамо» (ЦСКА проиграл 3:4, но Буре забросил в той игре свою первую шайбу в профессиональной карьере).

Главный тренер команды Виктор Тихонов поставил Буре в тройку нападающих вместе с Сергеем Федоровым и Александром Могильным. В следующие три года эта тройка дважды выигрывала золотые медали (1989, 1990) и один раз серебро (1991) молодежных чемпионатов мира.

В 1989 году Буре был выбран на драфте канадским клубом «Ванкувер Кэнакс», и осенью 1991 года перешел в НХЛ. За первый сезон он забросил 34 шайбы и сделал 26 результативных передач, из-за чего Буре признали лучшим новичком. В следующих двух сезонах он забрасывал по 60 шайб, за результативность получив прозвище «Русская ракета».

В 1994 году в составе канадской команды дошел до финала Кубка Стэнли.

Из-за противостояния профсоюза игроков НХЛ и владельцев клубов сезон 1994/95 оказался частично сорван. Сыграв 44 игры за «Ванкувер Кэнакс», Буре провел по одной игре за немецкий «Ландсхут» и за московский «Спартак».

Сезон 1995/96 годов начался с серьезной травмы колена, из-за которой Буре пропустил большую часть соревнований. Следующий сезон сложился неудачно не только для хоккеиста, но и для команды. Буре показал худший результат по очкам (55 очков в 63 играх), а команда впервые за семь лет не вышла в плей-офф. Последние 19 матчей нападающий не доиграл из-за травмы спины.

На зимних Играх в Нагано, проходивших в 1998 году, был капитаном российской сборной. Выступал вместе с братом Валерием Буре. Россияне тогда дошли до финала, уступив золото чехам. В дальнейшем российская сборная не выходила в финал Игр на протяжении двух десятилетий. Лишь в Пхенчхане команда «олимпийских спортсменов из России» не только добралась до финала, но и выиграла золото, обыграв немецкую сборную.

В шести матчах Олимпиады-98 Буре забросил девять шайб и был признан лучшим нападающим Игр.

В начале 1999 года перешел по обмену во «Флориду Пантерз» (США). В 2000 году подписал пятилетний контракт с этой командой общей стоимостью 47,5 млн долларов.

В 2001 году за «пантер» стали выступать оба братьев Буре. В сезоне 2000/01 Павел забросил 58 шайб и сделал 36 передач (94 очка), став лучшим снайпером регулярного чемпионата.

На зимних Играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити братья Буре в составе российской сборной завоевали бронзовые награды.

В том же году Павел Буре перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако спортсмен пропустил много игр из-за рецидива травмы колена, а следующий сезон 2003/2004 прошел уже полностью без него.

В 2005 году Павел Буре объявил о завершении игровой карьеры.

На зимней Олимпиаде в Турине в 2006 году Буре был генеральным менеджером сборной России.

В 2013—2014 годах занимался развитием хоккея на Кубани. Бывший тогда главой Краснодарского края Александр Ткачев предложил знаменитому хоккеисту создать на базе олимпийских объектов Сочи «команду уровня КХЛ». Однако у Буре возникли «большие разногласия по структуре клуба и размеру бюджета», и он покинул проект.

В 2015 году Павел Буре стал президентом ассоциации «Лига легенд мирового хоккея». Также Буре выступает в любительской Ночной хоккейной лиге, где знаменитые хоккеисты прошлого играют с высшими чиновниками страны.

Павел Буре. Гала-матч Фестиваля Ночной хоккейной Лиги. 2017г. Frolzart/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Звезда мирового хоккея 1990-х — начала 2000-х голов, получивший за свою скорость и меткость прозвище «Русская ракета». Буре провел в НХЛ 12 сезонов, сыграв в командах «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Лидер национальной сборной России, под руководством которого россияне завоевали серебро на Олимпиаде в Нагано (1998) и бронзу в Солт-Лейк-Сити (2002).

О чем надо знать

Младший брат хоккеиста Валерий Буре, как и Павел, начинал в московском ЦСКА, в 1991 году стал играть в Западной хоккейной лиге. Выступал за канадские «Монреаль Канадиенс», «Калгари Флэймз», затем за американские «Флорида Пантерз», «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Как и старший брат, Валерий из-за травм рано — в 2004 году — завершил карьеру. Валерий Буре женат на американской актрисе и продюсере Кэндис Кэмерон-Буре. Семья живет в Калифорнии.

Жена Павла Буре Алина Хасанова родом из Набережных Челнов. Она младше хоккеиста на 15 лет. Свадьба состоялась в 2009 году. В 2013-м у пары родился сын Павел, в 2015-м — дочь Палина (через «а»). Хоккеист рассказывал об имени дочери: «Мы его придумали. У нас с женой имелась договоренность, что если родится мальчик, то будет Пал Палыч. А если девочка, то Палина. Потому что наши имена — Павел и Алина».

После завершения карьеры Павел Буре долгое время жил в Майами, занимался там бизнесом. Там же Алина окончила престижную кулинарную академию Le Cordon Bleu. «Помимо того что она прекрасно училась, еще стала и старостой класса, и помощником шеф-повара. И никто при этом не знал, чья она жена. Одевалась Алина очень скромно, мы брали у друзей простую машину, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания», — делился воспоминаниями хоккеист.

В дальнейшем Павел Буре перебрался в Россию, в 2016 году отказался от гражданства США.

Прямая речь

О хоккее на Играх в Пхенчхане («МК», февраль 2018): «Не могу сказать, что с интересом слежу за ним. Из-за отсутствия игроков из НХЛ этот турнир совсем не такой, каким был пять Олимпиад до этого».

О победе россиян в Пхенчхане (ТАСС, февраль 2018): «В первую очередь хотелось бы поздравить всех с победой. В достаточно непростом финальном матче ребята выстояли, они молодцы. Очень приятно, что наши выиграли золотые медали в такой непростой политической обстановке. Думаю, что выделять в команде никого не стоит, знаю, что было потрачено много сил руководством, чтобы собрать такую команду, приятно видеть конечный результат, который все ждали».

Об играх с Путиным («КП», январь 2015):

— Я восхищен тем, что человек научился хоккею, хотя раньше даже на коньках не стоял. А теперь Владимир Владимирович не просто играет, а забивает голы. В мае мы вышли на лед Сочи в рамках Ночной хоккейной лиги, в руководство которой я вхожу. Президент забил голов семь-восемь.

— Вы в одной тройке с Путиным выходите.

— Да, чаще всего так.

— Это накладывает большую ответственность.

— Сами представьте, самый сильный президент самой большой страны мира выступает с тобой в одном звене. Это большая честь. Ну а играем мы по ветеранским правилам. У нас нельзя щелкать и толкаться».

О жизни в США (Womanhit.ru, апрель 2012): «"Открытие" Америки происходило у меня постепенно. До того как я стал играть в НХЛ, я уже несколько раз побывал в США. С четырнадцати лет бывал за границей в составе сборной России среди юниоров. Естественно, одно дело — приехать ненадолго, и совсем другое — жить в чужой стране. Было достаточно тяжело. Мы ведь по-английски не говорили. Это сейчас полно всяких курсов, а тогда даже песни заграничные нельзя было слушать. Но потихоньку я осваивался. Был такой хоккеист — Игорь Ларионов, он одним из первых уехал в Штаты. Я знал его очень хорошо — мы вместе играли в ЦСКА. Он мне очень помогал. Первое время я даже жил у него дома».

О роскоши в СССР (там же): «Было прикольно, когда меня, девятнадцатилетнего парня, пропустили в гостиницу "Интурист". В советские времена просто так попасть туда было невозможно. В "Интуристе" был и крутой ресторан, и варьете… Конечно, мне очень хотелось увидеть все это своими глазами. Когда я стал заслуженным мастером спорта СССР (в спорте это примерно то же самое, что на эстраде звание народного артиста), мне выдали удостоверение. С этой красной книжкой я и отправился в "Интурист". На входе меня затормозила охрана, но я гордо помахал своим документом, и меня тут же пропустили. Когда я рассказываю эту историю Алине, моей жене, она не понимает: как это — в гостиницу не пускали? Почему? Как это — очередь за продуктами? Всего два канала по телевизору? Она выросла в другой стране. У нас с женой пятнадцать лет разницы, но в такие моменты я чувствую себя "доисторическим мамонтом"».

5 фактов о Павле Буре

Является потомком основателя знаменитой часовой фирмы Павла Буре. Хоккеист однажды выпустил партию часов под своим именем. Рассказывал: «Это была подарочная серия. Вручил свои часы Борису Николаевичу Ельцину, Виктору Черномырдину, Патриарху Алексию. Я не сделал из этого бизнес».Прозвище «Русская ракета» (Russian Rocket) спортсмену придумал журналист газеты The Vancouver Sun Йен Макинтайр, когда Буре за 65 игр заработал 60 очков, забив 34 шайбы.Всего за клубы НХЛ Буре провел 702 матча, забросив 437 шайб и набрав 779 очков.Включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF) и Зал славы НХЛ.В 2013 году «Ванкувер Кэнакс» пожизненно закрепил за Буре 10-й номер, под которым тот выступал. Так Буре стал первым российским хоккеистом, чей номер был выведен из обращения в клубе НХЛ.

Материалы о Павле Буре:

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