"Мерзко и отвратительно": Егор Крид в ужасе от первого секса на шоу "Холостяк"

Сейчас каждое воскресенье на канале ТНТ выходят выпуски самого романтичного шоу страны - "Холостяк". Страсти с каждым выходом серии накаляются, и на проекте даже свершился секс. Однако так сложилось, что сам холостяк - певец Егор Крид, за которого борются 25 красоток, - в этом сексе не участвовал.

Изменщицей стала 19-летняя Соня Макеева, она переспала с одним из участников съемочной группы. О неприятном инциденте Егор узнал от других участниц телешоу.

Как же поступит Егор с молодой участницей - узнаем только завтра, 1 апреля, на канале ТНТ.