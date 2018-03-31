МИД направил Лондону новый список вопросов в связи с отравлением Скрипалей

МИД РФ направил в Форин-офис ноту «со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России "делу Скрипалей"», говорится на сайте МИДа.

В списке 14 вопросов, 9 из них касаются привлечения к расследованию Франции. Также российский МИД интересуется, на основании каких признаков было установлено, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию пытались отравить российским ядом. И «имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"», и разрабатывалось ли подобное вещество в Соединенном Королевстве.

Также Москва запрашивает, какой антидот был дан Скрипалям, и почему российским представителям было отказано в их посещении.

Вопросов, касающихся самочувствия Скрипалей, в перечне нет.

Накануне посольство России в Лондоне обращалось к британским властям с вопросником из 27 пунктов. Первым вопросом там стоял: «Каков точный диагноз и состояние г-на и г-жи Скрипаль?».

Сергей и Юлия Скрипаль попали в больницу Солсбери 4 марта. Оба были без сознания. По мнению британских властей, их отравили российские спецслужбы нервно-паралитическим веществом серии «Новичок», разработанном в СССР. Москва отрицает причастность к преступлению.

Между тем, состояние Юлии Скрипаль улучшилось, она вышла из комы. Ее отец находится без сознания.