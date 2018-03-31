МИД России опубликовал вопросы к Британии по «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Министерство иностранных дел России опубликовало на официальном сайте вопросы российской стороны к Великобритании по «делу Скрипалей».

Документ, размещённый на сайте вечером 31 марта, впервые официально называет дело о покушении на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию сфабрикованным.

Отмечается, что российское посольство в Лондоне также направило внешнеполитическому ведомству Соединённого Королевства ноту со списком из 14 вопросов по «делу Скрипалей».

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В частности, Москву интересует, почему России отказано в консульском доступе к пострадавшим российским гражданам, какие антидоты были введены Скрипалям, на каком основании Франция была привлечена к сотрудничеству и какими материалами по делу она обладает.

Российская сторона задаёт коллегам из Британии вопросы о том, уведомляли ли они ОЗХО о подключении Франции к расследованию, позволяет ли процессуальное законодательство Великобритании привлекать к внутреннему расследованию иностранное государство, имеются ли у Британии или ОЗХО материалы проведённого Францией расследования.

Наконец, Москва просит Лондон ответить, на основании каких признаков установлено якобы «российское происхождение» применённого в Солсбери вещества, которое британские эксперты называют «Новичком», имеются ли у Великобритании его контрольные образцы, а также разрабатывался ли он на территории королевства.

В пятницу посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Соединённого Королевства ноту, содержащую ещё один перечень из 27 вопросов к британской стороне по «делу Скрипалей».

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