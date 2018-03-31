Модный приговор - Дело о дедовщине в гардеробе (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Модный приговор. Дело о дедовщине в гардеробе последний выпуск 30 марта. Кирилл Шахов утверждает, что его коллега Светлана Скорочкина фанатично предана вещам двадцатилетней давности – за несколько лет знакомства он ни разу не видел ее в современных нарядах. «Она заняла позицию серой мышки, застрявшей в 90-х! – заявляет Кирилл. – Весь ее гардероб неброский и бесформенный, и из-за этого на нее крайне мало обращают внимание мужчины. Ей срочно надо поменять стиль, сделать его более ярким и современным, чтобы она стала красавицей и наконец наладила свою личную жизнь!» Светлана благодарна другу за заботу: – Я люблю перемены, люблю пробовать новое, но вот на мой гардероб я давно не обращала внимания.



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