«Могу себе позволить!» — глава оккупационной «Донецкой администрации» отдохнул в Дубае за $1 тыс. в сутки (ФОТО)

Глава оккупационной «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский отдохнул на фешенебельном курорте в Дубае (ОАЭ). Он остановился в пятизвездочном отеле One&Only Royal Mirage Dubai, номер в котором стоит порядка тысячи долларов в сутки.

Примечательно, что Жебривский вовсе не считает свой люксовый вояж неуместным и после того, как фотографии с его пляжного отдыха попали в Сеть, нагло ответил, что «может себе позволить» подобные путешествия.

«1,5 миллиона (гривен доходов – прим. РВ) — дивиденды, 1 миллион гривен — материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Приблизительно 600 тысяч (за год) заработная плата, 600 тысяч у жены зарплата и так далее», — обрисовал свои доходы украинский чиновник.

«Я на день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебривский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу! Я за это налоги заплатил», — отрезал он.

Добавим, что фотографии Жебривского из ОАЭ первым опубликовал на своей странице в соцсети украинский журналист Сергей Иванов.

«Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One&Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ. Стоимость проживания — около $1000 в сутки», — написал он, сопроводив запись снимками с пляжа.