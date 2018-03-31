Мужское - женское - Красота требует жертв (30.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 20:14 ,

Мужское – женское. Истории пострадавших в битве за красоту последний выпуск 30 марта. После пяти пластических операций Ирина Внукова вместо идеальной фигуры получила полностью изуродованное тело. А для Анны Братецкой из Ставрополя, которая победила рак молочной железы, импланты в груди обернулись очередной борьбой за жизнь. Почему после визита к пластическим хирургам пациент может остаться изуродованным на всю жизнь? Что толкает женщин на такой рискованный шаг? И можно ли наказать тех, кто безответственно относиться к своей профессии врача? Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



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