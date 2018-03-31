Нибиру ускорилась и атакует солнечную систему – удар произойдет в течение года

Новости сегодня, 31.03.2018: Планета X уже вошла в нашу солнечную систему и вскоре развяжет хаос на Земле, который приведет к концу света. Нибиру уже здесь: Планета X атакует солнечную систему – ВИДЕО.

Планет-гигант под действием огромной гравитации может спровоцировать мощные землетрясения и цунами на Земле, что приведет к концу света.

Некоторые специалисты утверждают, что внушительная часть жителей нашей вселенной блаженно не осознает, что происходит с их планетой. По их мнению, Земля, Солнце и вся солнечная система все сильнее и сильнее подвержены влиянию приближающегося злоумышленника.

Мощное землетрясение поразило Японию, Тайвань и Гуам, и сейсмологи предупреждают, что это еще не все, мир ждет более страшный катаклизм. Исследователи Нибиру указывают на «ослабление и нарушение магнитного поля» Земли.

Ранее ученые оценили, что магнитное поле, которое защищает Землю, ослабело примерно на 15% за последние 200 лет. А это по их версии может являться признаком того, что магнитные полюса Земли однажды полностью перевернуться.

Теоретики заговора считают, что Нибиру ускоряется, приближаясь к нашей планете, и ударит в течение года.