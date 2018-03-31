Новый Камеди Клаб - 14 сезон, Лучшее (30.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 13:59 ,

Шоу Comedy Club 14 сезон Лучшее последний выпуск 30 марта. Сегодня мы узнаем кто из модников пришел в гости к резидентам, чем принято шутить нынешней зимой, и как нарядился Павел Воля. Женя Синяков внимательно ознакомился в интернете со статьей, в которой делятся советами, что нужно написать незнакомой девушке, чтобы зацепить ее, и, следуя всем пунктам, попытал удачи. Что из этого вышло – смотрите в этом выступлении Синякова. Павел Воля рассказывает историю о псе своего друга, которого звали Виконт Валентин Август Фламандский, о своем коте, норовившем откусить той собачке голову, и в целом о животных, о которых на самом деле мало кто заботится, особенно на канале «Охота и рыбалка».



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