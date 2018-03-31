Опер по вызову - 13 серия (29.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 22:42 ,

Новый сериал-фильм Опер за викликом 13 серия Братская могила 29 марта. Во время строительства обнаруживаются останки семерых людей, все они числились пропавшими без вести. Так как один из погибших – милиционер, а остальные – представители криминального мира, дело отдают ДКР. Трофимов отправляется в город, где произошла трагедия, под прикрытием музейного работника. Остросюжетный сериал про сообразительного и харизматичного капитана Артема Трофимова. Трагическая гибель невесты в корне меняет его жизнь, желание наказать убийцу приводит его в Департамент криминальной разведки.



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