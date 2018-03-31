Павел Абраткевич: сезон получился неплохим для российских конькобежек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Тренер женской команды сборной России по конькобежному спорту Павел Абраткевич считает, что олимпийский сезон получился неплохим для спортсменок его группы, которые проявили себя и на чемпионате Европы, и на Кубке мира.

Из группы Абраткевича на Играх в Пхенчхане выступила только Наталья Воронина, которая стала третьей на дистанции 5000 метров.

"Сезон получился неплохим для всей команды: успешно выступали и на чемпионате Европы, и на этапах Кубка мира. То, что Наталья завоевала медаль - это огромная радость для нас всех, она показала высокий уровень в этом сезоне в целом. Надеюсь, что она будет одним из мировых лидеров в будущем на дистанции 3000 метров и на 5000 метров тоже", - сказал Абраткевич РИА Новости.

"Что касается остальных девочек, победа Кати Шиховой в общем зачете Кубка мира говорит о том, что она могла претендовать на медаль на Играх. Думаю, был шанс на медаль и в командной гонке. С учетом того, как бежали японки, сложно говорить, что могли бы бороться за золото, но как минимум на бронзу мы бы претендовали", - подчеркнул он.