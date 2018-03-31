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» » Перис Хилтон прилетела в Украину на открытие «Гранд-отеля»

Перис Хилтон прилетела в Украину на открытие «Гранд-отеля»


Добавлено: 31 мар 2018 в 09:14, Категория: Украина

Американская модель, актриса и певица примет участие в открытии одного из отелей города. Там отыграет благотворительный DJ-сет в пользу организации, которая помогает матерям-одиночкам.

Во Львов, американскую звезду пригласил бизнесмен Григорий Козловский на открытие реконструированного «Гранд-отеля», который ему принадлежит. Вечеринка будет закрытой для прессы. Как сообщали СМИ, гонорар звезды якобы 500000 долларов. Правда сам бизнесмен эту сумму назвал преувеличенной.

Прибыла Пэрис Хилтон вместе со своим женихом — американским актером Крисом Зилкой, который имеет украинское происхождение. Из Лос-Анджелеса пара прилетела в турецкий Стамбул, а уже оттуда во Львов. В аэропорту американскую звезду встретил продюсер, прилетевший накануне, и директор ивент-агентства, которое занималось организацией визита.

Сама Пэрис призналась, что путешествие было долгим и трудным, но, несмотря на усталость, была в хорошем настроении — раздавала автографы и фотографировалась со всеми желающими. В городе звезда будет только один день.

Перис Хилтон прилетела в Украину на открытие «Гранд-отеля»


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Добавлено: 31 мар 2018 в 09:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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