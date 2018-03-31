Песни - 8 выпуск (30.03.2018) ТНТ

Добавлено: 31 мар 2018 в 13:58 ,

Песни 8 серия Финал кастинга. Россия последний выпуск 30 марта. Каждый талантливый вокалист мечтает о большой сцене. А каждая девушка мечтает о прекрасном принце, но не каждой удается связать с ним свою жизнь дольше, чем на одну ночь. Надо очень постараться, так сходить на свидание с представителем бизнес-элиты, чтобы он захотел предложить руку и сердце, а не шапку для бани и полотенце. Перед проектом стоит амбициозная задача: построить в России новый шоу-бизнес с собственными законами существования и критериями успешности. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. В этом шоу нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. Ведущий шоу Павел Воля.



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