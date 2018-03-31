Поедем, поедим - Джон Уоррен в Чувашии (31.03.2018)

Добавлено: 31 мар 2018 в 17:49 ,

Поедем, поедим. Джон Уоррен в Чувашии последний выпуск 31 марта. Путешественник искупается в сугробе, познакомится с приволжскими амазонками, попробует рыбу в газете и устроит кулинарную битву. Более 2000 километров по пескам и дюнам жаркой пустыни Руб Эль Хали в Арабских Эмиратах преодолели участники третьего этапа Кубка мира по ралли-рейдам. Старт престижного соревнования был дан на автодроме в Абу Даби на трассе Формулы-1, после чего караван ралли отправился в самое сердце арабской пустыни. Россияне Владимир Васильев и Константин Жильцов завершили гонку на подиуме, взяв бронзу.



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