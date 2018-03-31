Посольство РФ в Британии требует допуск к дочери Скрипаля

В российском дипломатическом ведомстве хотят увидеть пострадавшую в результате отравления Юлию Скрипаль, которая уже пришла в сознание.
Посольство России в Великобритании заявило, что настаивает на доступе к дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая была отравлена вместе с отцом в английском городе Солсбери.
«Хорошие новости: как сообщалось, Юлия Скрипаль выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее в соответствии с Консульской конвенцией 1968 года», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства в Twitter.