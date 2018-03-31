Причины завести мини-пиги

Людям, которые до сих пор не смогли определиться с тем, какое животное им лучше завести, стоит посоветовать обратить внимание на миниатюрных свинок. Их можно поселить в частном доме или в квартире, ведь они не доставляют больших хлопот своим хозяевам. Эти питомцы становятся все более и более популярными в современном мире. Сейчас они находятся на пике популярности, и не случайно.
Преимущества мини-пигов
В список причин, по которым вам стоит обратить внимание на этих животных, входят:
- гипоаллергенность. Наличие мини-пиги ничуть не ухудшит состояние человека, страдающего от аллергии, так как у него полностью отсутствует шерсть. Конечно, тело покрыто щетиной, однако ее линька проходит не так интенсивно, в особенности, если сравнивать с аналогичными процессами у кошек или собак. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно вычесывать щетинки при помощи щетки. Главное, не забывать о том, что эту работу нужно проводить регулярно во время водных процедур.
- Чистоплотность. Мини-пиги всегда ходят в туалет в одном и том же месте, а потому не составляет лишних хлопот приучить их к лотку. Обычно на это уходит несколько дней, зато потом животные не расстраивают владельцев неопрятным поведением. Если вы будете регулярно чистить ёмкость, отведенную для туалета, то никогда не будете ощущать неприятного запаха.
- Высокая подвижность. Главное – не перекармливать животное, тогда оно будет радовать владельцев, бегая и резвясь на свежем воздухе. Своими проделками они радуют хозяев и развлекают их.
- Простота ухода. Эти существа не так уж прихотливы к условиям содержания, а потому их можно разместить даже в городской квартире (хотя, конечно, им намного лучше на более просторных площадках).
- Добродушный характер и любознательность (именно поэтому от питомцев нужно старательно прятать все вещи, которые могут причинить вред, в частности, бытовую химию).
- Разнообразие звуков, издаваемых свинкой, поражает воображение. Они могут хрюкать, сопеть, визжать. Со временем владельцы начинают определять, что животное хочет, случая звуки. Это обеспечивает понимание между питомцем и хозяином.
Эти животные прекрасно ладят с другими питомцами, в том числе, с собаками. Свинки – существа социальные, они привыкли жить в группе, а потому плохо переносят одиночество. Старайтесь не оставлять мини-пига одного на долгое время, в противном случае он будет тосковать и страдать.