Причины завести мини-пиги

Людям, которые до сих пор не смогли определиться с тем, какое животное им лучше завести, стоит посоветовать обратить внимание на миниатюрных свинок. Их можно поселить в частном доме или в квартире, ведь они не доставляют больших хлопот своим хозяевам. Эти питомцы становятся все более и более популярными в современном мире. Сейчас они находятся на пике популярности, и не случайно.

Преимущества мини-пигов

В список причин, по которым вам стоит обратить внимание на этих животных, входят:

гипоаллергенность. Наличие мини-пиги ничуть не ухудшит состояние человека, страдающего от аллергии, так как у него полностью отсутствует шерсть. Конечно, тело покрыто щетиной, однако ее линька проходит не так интенсивно, в особенности, если сравнивать с аналогичными процессами у кошек или собак. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно вычесывать щетинки при помощи щетки. Главное, не забывать о том, что эту работу нужно проводить регулярно во время водных процедур.

Чистоплотность. Мини-пиги всегда ходят в туалет в одном и том же месте, а потому не составляет лишних хлопот приучить их к лотку. Обычно на это уходит несколько дней, зато потом животные не расстраивают владельцев неопрятным поведением. Если вы будете регулярно чистить ёмкость, отведенную для туалета, то никогда не будете ощущать неприятного запаха.

Высокая подвижность. Главное – не перекармливать животное, тогда оно будет радовать владельцев, бегая и резвясь на свежем воздухе. Своими проделками они радуют хозяев и развлекают их.

Простота ухода. Эти существа не так уж прихотливы к условиям содержания, а потому их можно разместить даже в городской квартире (хотя, конечно, им намного лучше на более просторных площадках).

Добродушный характер и любознательность (именно поэтому от питомцев нужно старательно прятать все вещи, которые могут причинить вред, в частности, бытовую химию).

Разнообразие звуков, издаваемых свинкой, поражает воображение. Они могут хрюкать, сопеть, визжать. Со временем владельцы начинают определять, что животное хочет, случая звуки. Это обеспечивает понимание между питомцем и хозяином.

Эти животные прекрасно ладят с другими питомцами, в том числе, с собаками. Свинки – существа социальные, они привыкли жить в группе, а потому плохо переносят одиночество. Старайтесь не оставлять мини-пига одного на долгое время, в противном случае он будет тосковать и страдать.