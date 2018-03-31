Прийти в себя после Бразилии и Франции: стартует 24-й тур ЧР по футболу

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. После перерыва на игры национальных команд, во время которого сборная России проиграла бразильцам и французам, возобновится первенство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) матчами 24-го тура.

Московский "Локомотив" с 49 очками после 22 матчей продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России. На втором и третьем местах расположились столичные "Спартак" (44 очка в 23 матчах) и ЦСКА (41 очко в 22 играх).

Первые таймы в тишине

Встречи 24-го тура начнутся с минуты молчания в связи с трагедией в торговом центре в Кемерово. Футболисты пермского "Амкара" и "Локомотива" выйдут на матч в специальных футболках, посвященных памяти жертв пожара. Футболки, в которых выйдут на матч игроки, черного цвета с белой надписью на груди: "Кемерово".

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Ниже по центру на майках красным цветом указана дата происшествия – 25.03.2018, а еще ниже меньшим шрифтом нанесено слово белой краской: "Скорбим". В свою очередь болельщики клубов РФПЛ договорились провести первые таймы в матчах 24-го тура в тишине в память о погибших в Кемерово.

"Локомотив" будет гостить на своей арене

Матч "Амкар" - "Локомотив" задолго до 31 марта стал самой обсуждаемой встречей тура. Изначально игра должна была пройти в Перми, но команды перенесли ее в Москву из-за состояния синтетического газона на стадионе пермяков. При этом клубы пришли к договоренности относительно финансовой стороны организации матча: "Локомотив" взял на себя все расходы по проведению игры, а "Амкар" получит всю прибыль от билетной программы.

Это решение вызвало бурю негодования в футбольной общественности - пострадавшими в этой ситуации оказались болельщики "Амкара". При этом де-юре команды не нарушили регламент, и это уже не первый случай в РФПЛ подобной смены места проведения матча. Главный тренер ближайшего конкурента железнодорожников "Спартака" Массимо Каррера заявил, что "Локомотив" поступает правильно, перенося матч из Перми в Москву, если регламент это позволяет.

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"Если в регламенте (такое) прописано, то "Локомотив" правильно поступил. Я бы поступил так же, — сказал Каррера. - Я не знаю, какие проблемы в Перми, но если регламент позволяет… Шокирующей эта ситуация не является. Это немного странно для меня, но повторяю, если регламент федерации позволяет, то "Локомотив" поступает правильно".

"Если регламент это позволяет, то мы тоже будем к этому стремиться", — заметил Каррера, отвечая на вопрос, будет ли "Спартак" стремиться перенести встречу 28-го тура с "Амкаром" в Москву.

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Также в субботу грозненский "Ахмат" примет "СКА-Хабаровск", московское "Динамо" встретится с тульским "Арсеналом", а "Спартак" сыграет дома с "Тосно" из Ленинградской области. Один из лидеров "красно-белых" Роман Зобнин восстановился после недавней травмы и сможет сыграть в предстоящем туре. Хавбек получил повреждение боковой связки левого коленного сустава 23 марта в товарищеском матче сборных России и Бразилии.

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"С ним (Зобниным) все в порядке, он может играть, - сказал Каррера накануне матча с "Тосно". - Все, кроме (Артема) Тимофеева, находятся в 100-процентной готовности сыграть".

В воскресенье состоятся еще четыре матча 24-го тура: "Урал" (Екатеринбург) - "Рубин" (Казань), "Уфа" - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Краснодар" - "Анжи" (Махачкала) и "Ростов" - ЦСКА (Москва). Примечательно, что домашний матч "Урала" пройдет на "Екатеринбург Арене", которая летом примет матчи чемпионата мира-2018. "Порядка 20 тысяч будет присутствовать на матче в связи с некоторыми ограничениями. Проданы были все выставленные на продажу билеты", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Урала".

Поскольку предстоящий матч станет первым спортивным мероприятием на "Екатеринбург Арене", стадион в отличие от следующих игр будет тестироваться при частичной загрузке. Отдельные секторы будут закрыты для зрителей. Во время ЧМ-2018 арена сможет вмещать 35 тысяч зрителей.