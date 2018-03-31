Профессиональный электромонтаж торговых помещений

При проведении электромонтажных работ в торговых помещениях помимо стандартных предъявляются ещё и повышенные требования к электро- и пожаробезопасности, так как по роду своей деятельности любой, даже небольшой, магазин посещают покупатели, о безопасности которых необходимо заботиться.

Выполнить работы в полном соответствии с утвержденными стандартами могут только квалифицированные специалисты, имеющие положенные допуски и прошедшие необходимое обучение. Только такие электромонтажники работают в компании С2Энерго, осуществляющей свою деятельность на территории Московской области. С полным перечнем выполняемых работ можно познакомиться на сайте компании по адресу http://2senergo.ru/elektromontaj-torgovih.

Для специалистов компании нет разницы между большими торговыми центрами и маленькими бутиками. При проектировании и монтаже систем электроснабжения в первую очередь учитываются требования нормативной документации и удобство и безопасность эксплуатации электрооборудования.

Монтаж систем освещения напрямую зависит от ассортимента продукции торговой площади, размещения мест хранения и выкладки товара. Для составления грамотного проекта электрооснащения торговой точки достаточно прислать план помещения с указанием расположения касс, стеллажей, витрин и другого оборудования. Можно просто связаться с компанией по телефонам, указанным на сайте, для выезда специалиста на место. От расчета до начала монтажа сотрудникам компании нужна всего лишь неделя.

Расчет, сделанный компанией, будет учитывать все пиковые нагрузки, распределение их по электросети, расчет сечения проводов для разного оборудования и другие, необходимые для безопасности параметры. После монтажа системы проводится её запуск, проверка и замеры электролабораторией всех характеристик, тестирование и ввод в эксплуатацию с подписание актов присоединения и сдачи объекта заказчику.