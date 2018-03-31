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Протестующие против сжигания мусора перекрыли трассу М5 в Подмосковье


Добавлено: 31 мар 2018 в 14:15, Категория: Новости на сегодня
Протестующие против сжигания мусора перекрыли трассу М5 в Подмосковье

Жители деревни Степанщино Воскресенского района Подмосковья на 40 минут перекрыли федеральную трассу М5. Об этом «Медиазоне» сообщил староста деревни Владимир Силин.

По его словам, жители протестовали против строительства в километре от деревни мусоросжигательного завода.

Силин рассказал, что к протестующим приехали полицейские, которые уговорили местных жителей «понемногу пропускать машины, и те согласились».

В группе «Восзеркало Воскресенск» «ВКонтакте» сообщается, что жители деревни также «вышли на дорогу, чтобы не позволить построить дорогу на МСЗ».


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Добавлено: 31 мар 2018 в 14:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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