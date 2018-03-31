Путин поздравил евреев с праздником Песах

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.

«Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа — избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства», — говорится в послании главы государства, размещенном на его сайте.

«Отрадно, — отмечает президент, — что российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодежь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания».